Клопп: «Ливерпуль» извлёк уроки из собственных ошибок»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе своей команды над «Аяксом» (2:1).

Английский гранд серьёзно превзошёл гостей из Амстердама по голевым подходам, однако решающего мяча местной публике пришлось ждать до 89-й минуты – отличился Жоэль Матип.

«Думаю, все видели изменения в нашей игре. Мы учимся на собственных ошибках. Нам противостоял сильный соперник, что не помешало команде выступить уверенно. «Ливерпуль» мог забить больше, особенно после стандартных положений», – заявил в интервью BT Sport немецкий специалист.

На счету «Ливерпуля» три набранных очка после двух туров группового этапа, как и у «Аякса».