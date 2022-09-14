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Клопп: «Ливерпуль» извлёк уроки из собственных ошибок»

 
14 Сентября 2022 • 01:05 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Аякс
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе своей команды над «Аяксом» (2:1).

Английский гранд серьёзно превзошёл гостей из Амстердама по голевым подходам, однако решающего мяча местной публике пришлось ждать до 89-й минуты – отличился Жоэль Матип.

«Думаю, все видели изменения в нашей игре. Мы учимся на собственных ошибках. Нам противостоял сильный соперник, что не помешало команде выступить уверенно. «Ливерпуль» мог забить больше, особенно после стандартных положений», – заявил в интервью BT Sport немецкий специалист.

На счету «Ливерпуля» три набранных очка после двух туров группового этапа, как и у «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Юрген Клопп
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