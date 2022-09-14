Блинд: «Аякс» недоволен результатом»

Защитник амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд дал интервью после гостевого поединка против «Ливерпуля» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением голландского клуба со счетом 1:2.

«Я хотел бы поблагодарить партнеров за отличный настрой на игру, но этого оказалось недостаточно. «Аякс» недоволен результатом. У нас так и не получилось взять игру под свой контроль», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров «Аякс» с тремя баллами занимает третье место в таблице группы, а «Ливерпуль» с аналогичным количеством очков располагается на второй строчке.