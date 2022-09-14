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Лига чемпионов

«Аякс» установил свой антирекорд

 
14 Сентября 2022 • 03:03 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Аякс
окончен

После блестящей победы в первом раунде группового турнира Лиги чемпионов над шотландским «Рейнджерс» амстердамский «Аякс» потерпел поражение в Ливерпуле, пропустив обидный гол на последней минуте игры.

В первом тайме «Аякс» еще действовал у ворот соперника, даже забил один мяч, но после перерыва сбавил обороты и откровенно рассчитывал на ничью.

В результате за весь матч голландский клуб лишь трижды пробил по воротам «Ливерпуля», что стало самым худшим показателем для команды в матче Лиги чемпионов с момента начала сбора подробных статистических данных, то есть с сезона 2003\2004. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс
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