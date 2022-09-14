Ван Дейк: «Для нас было очень важно отреагировать должным образом»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» добился первой победы в начавшемся розыгрыше турнира, на последней минуте забив победный гол «Аяксу». Успех прокомментировал капитан английского клуба Виргил ван Дейк.

- Было очень важно показать положительный ответ, реакцию. Но это не было легко. Мы сделали шаг в нужном направлении. Очень хотелось победить перед перерывом на игры сборных. В ходе матча были моменты, когда мы играли действительно здорово, - цитирует ван Дейка BT Sport.

Теперь «Ливерпулю» предстоят два матча с шотландским «Глазго Рейнджерс» - они состоятся 4 и 12 октября.