Назван лучший футболист матча «Ливерпуль» - «Аякс»

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» принимал амстердамский «Аякс». Подопечные Юргена Клоппа отпраздновали непростую победу со счетом 2:1. Решающий гол под самый занавес встречи забил защитник Жоэль Матип.

Пресс-служба УЕФА признала 31-летнего камерунского игрока лучшим футболистом прошедшей встречи.

После победы мерсисайдцы набрали три очка, такое же количество баллов и у «Аякса».

В следующем туре групповой стадии еврокубка английский гранд встретится с шотландским «Глазго Рейнджерс», а амстердамский клуб померяется силами с «Наполи».