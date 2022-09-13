Александер-Арнольд проведёт 50-й матч за «Ливерпуль» в еврокубках

Английский «Ливерпуль» неудачно начал свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов, победитель турнира в 2019 году категорично уступил «Наполи» - 1:4. Во втором туре подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа сразятся с амстердамским «Аяксом».

Эта встреча станет 50-й в европейских турнирах для Трента Александера-Арнольда, защитника «Ливерпуля». В составе «Ливерпуля» он дебютировал осенью 2016 года, а в европейских турнирах - годом позже, осенью 2017 года.

Матч между английским «Ливерпулем» и нидерландским «Аяксом» начнется в 22 часа по московскому времени и будет доступен в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.