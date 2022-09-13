Дейли Блинд проведёт 100-й матч за «Аякс» в еврокубках

Амстердамский «Аякс» удачно начал свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов, победитель турнира в 1995 году категорично обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» - 4:0. Во втором туре самого престижного европейского клубного турнира подопечные Альфреда Шредера сразятся с английским «Ливерпулем».

Эта встреча станет 100-й в европейских турнирах за «Аякс» для защитника гостей Дейли Блинда. В составе «Аякса» Блинд выступал дважды, сперва с 2008 по 2004 год, а затем с 2018 и по сей день, в промежутке между этими годами он поиграл в Англии за «Манчестер Юнайтед».

Матч между английским «Ливерпулем» и нидерландским «Аяксом» начнется в 22 часа по московскому времени и будет доступен в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.