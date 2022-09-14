Матип: «Счастливый конец игры для нас»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» добился первой победы в начавшемся розыгрыше турнира, на последней минуте забив победный гол «Аяксу». Его записал на свой счет защитник Джоэль Матип. После матча камерунский футболист прокомментировал обстоятельства этого успеха.

- Были возможности, не получалось забить, а сейчас получилось. Сперва я думал, мяч не засчитают, но когда засчитали, я выплеснул все эмоции. Игра была сложной и долгой. Мы старались всей командой, защищались вместе, вперед тоже шли вместе, и конец игры оказался счастливым, - цитирует Матипа BT Sport.