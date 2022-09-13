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Лига чемпионов

​Экс-игрок «Ливерпуля» Сиссоко поделился ожиданиями от матча «Бавария» - «Барселона» эксклюзив

 
13 Сентября 2022 • 18:26 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1 1.90 X 4.15 2 3.90
Через 2 ч. 4 мин.

Бывший игрок «Ювентуса», «Ливерпуля» и сборной Мали Мохамед Сиссоко дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед матчами второго тура Лиги чемпионов.

- «Бавария» - «Барселона» - центральный матч дня?

- Это будет очень интересная игра, встречаются две команды, у которых есть богатая история, в том числе и между собой. Градус матча очень высок, пусть это и групповой этап, в данном случае это не важно. Встречаются две большие команды, и сейчас между ними нет такой разницы, как раньше. «Барселона» сильно прибавила и с каждой игрой выглядит интереснее. Думаю, «Баварии» придется очень сложно. Команда может потерять очки.

- Левандовски сможет забить бывшей команде?

- Для него это будет особенная игра, Роберт провел отличное время в «Баварии», это не стереть из памяти. Он восхитительный футболист. На мой взгляд, в мире сейчас есть два топ-форварда: Роберт Левандовски и Эрлинг Холанн. Все остальные им сильно уступают. Да, думаю, Левандовски забьет бывшей команде.

- А что вы думаете про «Ливерпуль»?

- Я действительно переживаю за этот клуб, он мне дорог. Надеюсь, сегодня команда обыграет «Аякс», несмотря на все трудности. Очень бы не хотелось, чтобы текущие проблемы привели к переменам в команде, их и так слишком много у других.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Барселона Роберт Левандовски Мохаммед Сиссоко
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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Идет 8 минута Виктория Пльзень 0:0 Интер Милан 7.00 4.80 1.45
13.09  22:00 Бавария ... Барселона 1.95 4.20 3.45
13.09  22:00 Ливерпуль ... Аякс 1.57 4.80 5.00
13.09  22:00 Порту ... Брюгге 1.46 4.80 7.00
13.09  22:00 Байер Л ... Атлетико М 2.70 3.40 2.70
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