«Аякс» обновил собственный антирекорд в Лиге чемпионов

«Аякс» не сумел показать фирменный атакующий футбол на «Энфилде» против «Ливерпуля».

Поединок завершился триумфом английского коллектива – 2:1. Победный гол был забит на 89-й минуте.

За весь матч амстердамцы нанесли всего три удара в сторону ворот «Ливерпуля», что, как отмечает Opta, является антирекордом голландского гранда в Лиге чемпионов за всё время ведения подобных подсчётов (с сезона 2003/04). Одна из попыток «аяксидов» завершилась попаданием в створ – она же и стала голевой.

После двух туров группового этапа на счету «Аякса» и «Ливерпуля» по три набранных очка. Столько же набрал и «Наполи», которому предстоит встреча с «Рейнджерс».