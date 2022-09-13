Клопп: «В первую очередь «Ливерпулю» нужно прибавить в защите»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями в преддверии матча Лиги чемпионов против «Аякса».

В поединке первого тура английский гранд потерпел сокрушительное поражение от итальянского «Наполи» – 1:4.

«Думаю, «Аякс» ждёт от нас реакции. Сомневаюсь, что они будут использовать наш предыдущий матч для подготовки, но всем очевидно, что нам не хватает последовательности. В первую очередь от нас требуется улучшить игру в защите – всё начинается с обороны, и так было всегда. Посмотрим, что получится, если нам удастся прибавить в этом аспекте», – приводит слова немецкого рулевого пресс-служба «Ливерпуля».