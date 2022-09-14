Тренер «Аякса»: «Сейчас «Ливерпуль» сильнее»

Наставник амстердамского «Аякса» Альфред Схредер высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:2) в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Аяксу» противостоял топ-соперник. «Ливерпуль» больше хотел победить, чем мы. Реальность такова, что сейчас они сильнее нас. У нас была проблема с контролем мяча в первом тайме. Как только мы смогли им завладеть, сразу же забили гол. Мы контролировали игру, когда владели мячом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров ЛЧ на счету «Ливерпуля» и «Аякса» по три набранных балла.