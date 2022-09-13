Матип: «Ливерпуль» уделил большое внимание игре в защите после матча с «Наполи»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип высказался о относительно предстоящего матча с амстердамским «Аяксом» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«После матча в Неаполе мы были очень расстроены. Каждый футболист команды критиковал себя и был крайне недоволен результатом. После той неудачи мы большое внимание уделили оборонительным действиям. Мы должны быть единым целым, тогда сможем выбраться з этой ситуации», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Ливерпуль» был разгромлен «Наполи» со счетом 1:4.

Поединок против «Аякса» команда Юргена Клоппа проведет на «Энфилде» сегодня, 13 сентября.