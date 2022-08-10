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«Реал» разорвал оборону «Айнтрахта» и взял Суперкубок УЕФА

10 Августа 2022 • 23:55 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

К матчу за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» подошёл в статусе явного фаворита и на поле доказал своё превосходство над «Айнтрахтом».

Уже в дебюте Винисиус Жуниор пробил мимо голкипера, но защитник успел предотвратить гол. У немцев были полумоменты, а в конце первого тайма «Реал» забил. Винисиус едва не отличился, но вратарь перевел мяч на угловой. После его подачи Карим Бензема и Каземиро разыграли мяч головами, а Давид Алаба спокойно переправил его в сетку.

Бензема минимально промахнулся, с угрозой Винисиуса с трудом справился вратарь, Каземиро зарядил в перекладину, и наконец-то в середине второго тайма Бензема ударом со средней дистанции поставил точку.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, забив «Айнтрахту» два безответных гола, и стал пятикратным обладателем трофея.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Алаба Давид37'  
(2:0) Бензема Карим65'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 85' (Рюдигер Антонио ( 85') Милитао ЭдерАлаба ДавидМенди ФерланМодрич Лука 67' (Родриго ( 67') Каземиро КарлосКроос Тони 85' (Себальос Дани ( 85') Вальверде Федерико 76' (Камавинга Эдуардо ( 76') Бензема КаримВинисиус Жуниор 85' (Чуамени Орельен ( 85')
Запасные: Начо ФернандесВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейВальехо ХесусАсенсио Марко
Трапп КевинТуре Альмами 70' (Аларио Лукас ( 70'  90') ТутаН'Дика ЭванКнауфф АнсгарЛенц КристоферРоде Себастьян 58' (Гётце Марио ( 58') Соу ДжибрильЛиндстрём Йеспер 58' (Коло-Муани Рандаль ( 58') Камада ДаитиБорре Рафаэль
Запасные: Алиду ФаридеГраль ЙенсРамай ДиантХёуге ЙенсЧендлер ТимотиХасебе МакотоЯкич КристиянСмолчич Хрвое
10 августа. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Видео

Камада опасно пробил в створ ворот (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Камада опасно пробил в створ ворот (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Защитник Тута спасает команду от гола (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Защитник Тута спасает команду от гола (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Опасный удар Винисиуса (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Опасный удар Винисиуса (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
1:0. Гол Давида Алабы (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
1:0. Гол Давида Алабы (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Бензема пробил рядом со штангой (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Бензема пробил рядом со штангой (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Каземиро попадает в перекладину (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Каземиро попадает в перекладину (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
2:0. Гол Карима Бензема (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
2:0. Гол Карима Бензема (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Церемония награждения (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
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Голы и лучшие моменты (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Суперкубок УЕФА. Футбол

 

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Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт
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