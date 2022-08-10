«Реал» разорвал оборону «Айнтрахта» и взял Суперкубок УЕФА

К матчу за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» подошёл в статусе явного фаворита и на поле доказал своё превосходство над «Айнтрахтом».

Уже в дебюте Винисиус Жуниор пробил мимо голкипера, но защитник успел предотвратить гол. У немцев были полумоменты, а в конце первого тайма «Реал» забил. Винисиус едва не отличился, но вратарь перевел мяч на угловой. После его подачи Карим Бензема и Каземиро разыграли мяч головами, а Давид Алаба спокойно переправил его в сетку.

Бензема минимально промахнулся, с угрозой Винисиуса с трудом справился вратарь, Каземиро зарядил в перекладину, и наконец-то в середине второго тайма Бензема ударом со средней дистанции поставил точку.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, забив «Айнтрахту» два безответных гола, и стал пятикратным обладателем трофея.

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