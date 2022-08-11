Каземиро: «Анчелотти похож на ребёнка»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился мыслями о своём наставнике.

«Сливочные» взяли верх над немецким «Айнтрахтом» в матче Суперкубка УЕФА (2:0). Каземиро был признан лучшим игроком встречи, а Анчелотти стал рекордсменом среди тренеров, выиграв трофей в четвёртый раз.

«Анчелотти – человек-футбол. В свои годы он всё ещё выглядит как ребёнок из-за своего желания постоянно добиваться побед, – приводит слова бразильца журналист Аранча Родригес. – Он отличный человек и выдающийся тренер, который всегда ценит свои успехи», – рассказал в интервью 30-летний опорный хавбек.