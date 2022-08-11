Анчелотти установил третий рекорд в 2022 году

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти снова стал рекордсменом.

«Сливочные» обыграли немецкий «Айнтрахт» в поединке Суперкубка УЕФА (2:0), а Анчелотти стал первым в истории тренером, выигравшим данный трофей четыре раза. Итальянский специалист обошёл нынешнего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, на счету которого три победы в европейском Суперкубке.

Ранее в текущем году Анчелотти стал первым в истории тренером, ставшим чемпионом в каждой из пяти сильнейших европейских лиг, а также единоличным лидером среди тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов (четыре).