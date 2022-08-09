Чуамени и Рюдигер попали в заявку «Реала» на матч на Суперкубок Европы

Мадридский «Реал» определился с заявкой на матч с «Айнтрахтом» в рамках Суперкубка УЕФА. Известно, что поединок пройдет в среду, 10 августа.

В списке 25 футболистов нашлось место новичкам – защитнику Антонио Рюдигеру и полузащитнику Орельену Чуамени.

Мадридский «Реал» заполучил свое место в матче за Суперкубок, как победитель прошлогоднего финала Лиги чемпионов, в котором минимально переиграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. «Айнтрахт» же получил свою путевку в игру за трофей благодаря победе в Лиге Европы. В решающем поединке немецкий клуб смог переиграть в серии пенальти шотландский «Рейнджерс».