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Лига чемпионов

Чуамени и Рюдигер попали в заявку «Реала» на матч на Суперкубок Европы

09 Августа 2022 • 14:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.70 6.90
10.08 22:00

Мадридский «Реал» определился с заявкой на матч с «Айнтрахтом» в рамках Суперкубка УЕФА. Известно, что поединок пройдет в среду, 10 августа.

В списке 25 футболистов нашлось место новичкам – защитнику Антонио Рюдигеру и полузащитнику Орельену Чуамени.

Мадридский «Реал» заполучил свое место в матче за Суперкубок, как победитель прошлогоднего финала Лиги чемпионов,  в котором минимально переиграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. «Айнтрахт» же получил свою путевку в игру за трофей благодаря победе в Лиге Европы. В решающем поединке немецкий клуб смог переиграть в серии пенальти шотландский «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Европы Лига Чемпионов Суперкубок Уефа Айнтрахт
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