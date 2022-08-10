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Вратарь «Айнтрахта»: Хотим снова порадовать своих болельщиков

10 Августа 2022 • 05:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 5.00 7.50
Через 14 ч. 32 мин.

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп в разговоре с журналистами признался, что немецкий клуб очень хочет снова порадовать своих фанатов.

Трапп сказал, что прошлый сезон для его команды получился просто невероятным, а особую роль в нём сыграли болельщики. Голкипер отметил, что никогда не забудет 30 тысяч фанатов «Айнтрахта» в Барселоне.

«Мы очень хотим снова порадовать болельщиков, ведь мы знаем, что они дают нам взамен», - добавил Трапп.

Напомним, что поединок за Суперкубок Европы между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится уже сегодня, десятого августа, в Хельсинки.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Суперкубок Европы Кевин Трапп
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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