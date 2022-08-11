Куртуа добился уникального достижения в финальных матчах за «Реал»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа особенно хорош, когда дело касается решающих поединков.

Бельгиец отразил 19 из 19 ударов в створ ворот, которые были нанесены соперниками «сливочных» в четырёх финальных матчах внутри Испании и в еврокубках, докладывает Opta. В сегодняшней встрече с немецким «Айнтрахтом» (2:0) вратарь успешно отразил три удара.

Напомним, что Куртуа был признан лучшим игроком прошедшего финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» взял верх над английским «Ливерпулем» (1:0). В том противостоянии страж ворот мадридцев справился с девятью ударами оппонентов в створ.