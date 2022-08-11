Флорентино Перес поделился трансферными планами «Реала» на остаток лета

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что полностью удовлетворён текущим составом команды.

Сегодня «сливочные» завоевали очередной трофей, обыграв в матче Суперкубка УЕФА «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0). После триумфа Флорентино Перес высказался относительно ближайших планов: «Мы больше не планируем никого подписывать этим летом, учитывая уровень нашего нынешнего состава», – цитирует Cope президента «Реала».

В текущее трансферное окно ряды мадридского гранда пополнили только два футболиста – Антонио Рюдигер и Орельен Чуамени. Первый был приглашён в качестве свободного агента, а покупка второго обошлась в 80 млн евро.