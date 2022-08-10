​Бензема назвал лучшего вратаря в мире

Карим Бензема считается, пожалуй, главным на сегодняшний день претендентом на получение «Золотого мяча». Французский форвард «Реала» ответил на вопрос, будет ли он счастлив, если награду получит его одноклубник – вратарь Тибо Куртуа.

«Я считаю Тибо Куртуа лучшим вратарём в мире», - слова Бензема приводит ESPN. «Что касается «Золотого мяча», то здесь я ничего не могу вам сказать».

Стоит сказать, что в ноябре-декабре в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу. Сборная Франции будет защищать титул сильнейшей команды планеты, который она завоевала в 2018 году на футбольных полях России.