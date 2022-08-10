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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти может установить ещё один тренерский рекорд

10 Августа 2022 • 00:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.70 6.90
Через 20 ч. 3 мин.

10 августа наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покориться очередной рекорд.

Приведя команду к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22, итальянский специалист стал рекордсменом как по количеству побед в самом престижном еврокубке, так и по общему числу выигранных евротурниров в качестве тренера. Теперь на кону ещё одно достижение: в случае победы над «Айнтрахтом» в рамках Суперкубка Европы Анчелотти станет четырёхкратным победителем турнира – лучший показатель среди всех наставников. На данный момент рулевой «сливочных» делит лидерство с Хосепом Гвардиолой, на счету которого также три европейских Суперкубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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