Анчелотти может установить ещё один тренерский рекорд

10 августа наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покориться очередной рекорд.

Приведя команду к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22, итальянский специалист стал рекордсменом как по количеству побед в самом престижном еврокубке, так и по общему числу выигранных евротурниров в качестве тренера. Теперь на кону ещё одно достижение: в случае победы над «Айнтрахтом» в рамках Суперкубка Европы Анчелотти станет четырёхкратным победителем турнира – лучший показатель среди всех наставников. На данный момент рулевой «сливочных» делит лидерство с Хосепом Гвардиолой, на счету которого также три европейских Суперкубка.