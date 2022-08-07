Винисиус рассказал о настрое «Реала» на Суперкубок Европы

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о предстоящей встрече против франкфуртского «Айнтрахта» в Суперкубке Европы.

«Очень важно настраиваться на победу в каждом матче, это заложено в ДНК нашего клуба. Команда приложит все силы, чтобы украсить старт нового сезона. Мы прекрасно знаем, как нужно действовать в таких матчах. «Реал» это сполна доказал в Лиге чемпионов», - передает слова бразильского форварда газета Marca.

Поединок между испанским и немецким клубами пройдет в среду, 10 августа. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.