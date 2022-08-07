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Лига чемпионов

Винисиус рассказал о настрое «Реала» на Суперкубок Европы

07 Августа 2022 • 07:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.50 6.80
10.08 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о предстоящей встрече против франкфуртского «Айнтрахта» в Суперкубке Европы.

«Очень важно настраиваться на победу в каждом матче, это заложено в ДНК нашего клуба. Команда приложит все силы, чтобы украсить старт нового сезона. Мы прекрасно знаем, как нужно действовать в таких матчах. «Реал» это сполна доказал в Лиге чемпионов», - передает слова бразильского форварда газета Marca.

Поединок между испанским и немецким клубами пройдет в среду, 10 августа. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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