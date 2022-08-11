Анчелотти: «Всем очевидно, кто выиграет «Золотой мяч»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что престижная индивидуальная награда уже в кармане у Карима Бензема.

Форвард «сливочных» отметился голом в матче Суперкубка УЕФА против «Айнтрахта» (2:0).

«Бензема – наш важнейший игрок, лидер команды. Мы добились всего этого во многом благодаря его игре и его голам. Он хорошо завершил прошлый сезон и здорово начал нынешний, и ни у кого не может быть сомнений в том, кто выиграет «Золотой мяч». Думаю, всё уже понятно, хотя в футболе может случиться всякое», – отметил итальянский специалист, поднявший над головой европейский Суперкубок в рекордный четвёртый раз.