Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Еврокубки

Анчелотти: «Всем очевидно, кто выиграет «Золотой мяч»

11 Августа 2022 • 00:25 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что престижная индивидуальная награда уже в кармане у Карима Бензема.

Форвард «сливочных» отметился голом в матче Суперкубка УЕФА против «Айнтрахта» (2:0).

«Бензема – наш важнейший игрок, лидер команды. Мы добились всего этого во многом благодаря его игре и его голам. Он хорошо завершил прошлый сезон и здорово начал нынешний, и ни у кого не может быть сомнений в том, кто выиграет «Золотой мяч». Думаю, всё уже понятно, хотя в футболе может случиться всякое», – отметил итальянский специалист, поднявший над головой европейский Суперкубок в рекордный четвёртый раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Золотой Мяч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Flora W 0:2 Gintra W
окончен Славия Прага (жен) 0:2 Реал Мадрид (жен)
окончен Атлетик Б (жен) 1:0 Eibar W
окончен Бордесхольм 1:3 Фленсбург 3.40 4.15 1.82
окончен Pansdorf 4:3 Интер Киль
окончен Хайдер 3:0 Вайхе-2 Фленсбург
окончен Юнион Ноймюнстер 1:2 Килия Киль
Все матчи
Рекомендуем