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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал о лучшем сезоне в своей карьере

09 Августа 2022 • 20:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.70 6.90
10.08 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал прошлый сезон самым успешным в своей тренерской карьере.

По итогам кампании 2021/22 мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале «Ливерпуль» (1:0), а также выиграл испанскую Ла Лигу.

«Думаю, прошлый сезон – лучший для меня за всю мою карьеру. Никогда ранее я не выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат страны в один год», – заявил Анчелотти.

«Сливочные» могут начать новый сезон с завоевания ещё одного трофея: 10 августа мадридцы разыграют Суперкубок УЕФА с действующим победителем Лиги Европы – «Айнтрахтом» из Франкфурта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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