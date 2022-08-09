Анчелотти рассказал о лучшем сезоне в своей карьере

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал прошлый сезон самым успешным в своей тренерской карьере.

По итогам кампании 2021/22 мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале «Ливерпуль» (1:0), а также выиграл испанскую Ла Лигу.

«Думаю, прошлый сезон – лучший для меня за всю мою карьеру. Никогда ранее я не выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат страны в один год», – заявил Анчелотти.

«Сливочные» могут начать новый сезон с завоевания ещё одного трофея: 10 августа мадридцы разыграют Суперкубок УЕФА с действующим победителем Лиги Европы – «Айнтрахтом» из Франкфурта.