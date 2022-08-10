Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Арестован фанат, пытавшийся подглядывать за игроками «Реала» в отеле

10 Августа 2022 • 18:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.80 7.50
Через 1 ч. 35 мин.

В среду вечером в Хельсинки пройдёт матч за суперкубок УЕФА. Трофей разыграют действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – соответственно «Реал» и «Айнтрахт». Перед игрой в столице Финляндии был арестован болельщик. Как сообщает местный HS, человек с помощью дрона пытался подглядывать за игроками мадридской команды в номерах отеля. Судя по всему, мужчина рассчитывал записать звёздных футболистов на видео. Теперь у него возникли проблемы с законом.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
19:48 · Лига чемпионов
​«Реал» и «Айнтрахт» встречались лишь раз – тогда на стадионе собралось 127 тысяч фанатов
19:45 · Лига чемпионов
Черчесов: «Карабах» заслуженно победил в Будапеште»
19:32 · Лига чемпионов
​Бензема назвал лучшего вратаря в мире
19:31 · Лига чемпионов
PARI: «Реал» — абсолютный фаворит Суперкубка УЕФА
18:53 · Лига чемпионов
​Арестован фанат, пытавшийся подглядывать за игроками «Реала» в отеле
15:58 · Лига чемпионов
Кавазашвили удивился вылету «Ференцвароша» из Лиги чемпионов
15:18 · Лига чемпионов
Гаджиев назвал достойной работу Черчесова в «Ференцвароше»
11:46 · Лига Европы
Игнатьев назвал условие, при котором «Ференцварош» уволит Черчесова
09:34 · Лига чемпионов
Реал - Айнтрахт: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07:19 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Реал» - «Айнтрахт»
05:56 · Лига чемпионов
Вратарь «Айнтрахта»: Хотим снова порадовать своих болельщиков
05:20 · Лига чемпионов
Тренер «Карабаха» объяснил, почему его команда переиграла «Ференцварош»
02:35 · Лига чемпионов
Уткин удивлён провалом «Ференцвароша»
02:23 · Лига чемпионов
Черчесов: «Поражение заслужили» 1
02:02 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, хочет ли встретиться с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем