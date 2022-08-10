​Арестован фанат, пытавшийся подглядывать за игроками «Реала» в отеле

В среду вечером в Хельсинки пройдёт матч за суперкубок УЕФА. Трофей разыграют действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – соответственно «Реал» и «Айнтрахт». Перед игрой в столице Финляндии был арестован болельщик. Как сообщает местный HS, человек с помощью дрона пытался подглядывать за игроками мадридской команды в номерах отеля. Судя по всему, мужчина рассчитывал записать звёздных футболистов на видео. Теперь у него возникли проблемы с законом.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.