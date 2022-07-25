Винисиус: «Цель «Реала» - выиграть все игры»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус поделился с журналистами ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта».

«Главное — выиграть все игры, какие только возможно, особенно если вы хотите выиграть такие важные титулы, как Суперкубок Европы», — сказал Винисиус о матче с «Айнтрахтом» официальному сайту «Реала».

Традиционный матч за Суперкубок пройдет 10 августа. «Реал», как победитель Лиги чемпионов, встретится с прошлогодним победителем Лиги Европы «Айнтрахтом» из Франкфурта. В прошедшем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.