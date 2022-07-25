Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Винисиус: «Цель «Реала» - выиграть все игры»

25 Июля 2022 • 22:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.50 4.40 6.40
10.08 22:00

Вингер мадридского «Реала» Винисиус поделился с журналистами ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта».

«Главное — выиграть все игры, какие только возможно, особенно если вы хотите выиграть такие важные титулы, как Суперкубок Европы», — сказал Винисиус о матче с «Айнтрахтом» официальному сайту «Реала».

Традиционный матч за Суперкубок пройдет 10 августа. «Реал», как победитель Лиги чемпионов, встретится с прошлогодним победителем Лиги Европы «Айнтрахтом» из Франкфурта. В прошедшем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
25 Июля
22:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус: «Цель «Реала» - выиграть все игры»
22:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски 1
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» запланировал новую встречу с Костичем
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» согласовал трансфер защитника из Бундеслиги
15:08 · Германия. Бундеслига
Стало известно, за сколько «Айнтрахт» готов продать Н'Дика
14:59 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» скоро объявит о трансфере Мукиеле
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл новый клуб для Вернера
14:10 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» три запасных варианта в случае перехода Кунде в «Барселону» 2
14:04 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Всегда буду любить Холанна»
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не сможет перехватить Мукиеле у «ПСЖ», «синие» очень поздно взялись за сделку
10:55 · Германия. Бундеслига
Тель прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить у «ПСЖ» защитника из Бундеслиги
24 Июля
08:58 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн подтвердил 30-миллионный трансфер «Баварии»
08:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» подыскала замену Алле
07:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн рассказал, что думает о «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем