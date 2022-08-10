«Реал» и «Айнтрахт» объявили составы на матч Суперкубка УЕФА

Мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт» определились со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Тута, Туре, Соу, Роде, Ленц, Кнауфф, Линнстрем, Камада, Борре.

В запасе у мадридского «Реала» остались Эден Азар, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Орельен Чуамени и Антонио Рюдигер.

«Айнтрахт» оставил на скамейке запасных Марио Гётце, а Филип Костич не попал в заявку на встречу.

Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.