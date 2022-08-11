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Еврокубки

Каземиро – о Модриче и Кроосе: «Легко играть, когда рядом с тобой лучшие в мире»

11 Августа 2022 • 02:43 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

Лучший игрок Суперкубка УЕФА Каземиро поделился мыслями о своей связке с Лукой Модричем и Тони Кроосом в полузащите «Реала».

Звёздное трио хавбеков помогло «сливочным» завоевать ещё один трофей. В матче Суперкубка Европы был обыгран немецкий «Айнтрахт» – 2:0.

«Мы с Модричем и Кроосом понимаем друг друга с полуслова. Очень легко играть, когда рядом с тобой двое лучших в мире. Лука и Тони – невероятные ребята, два моих друга, которые останутся таковыми навсегда», – сказал 30-летний бразилец после победы.

Голами в поединке против «Айнтрахта» отметились Давид Алаба и Карим Бензема. На счету Каземиро одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Каземиро
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