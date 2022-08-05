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Лига чемпионов

Анчелотти похвалил «Айнтрахт»

05 Августа 2022 • 18:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.48 4.40 6.50
10.08 22:00

На следующей неделе у мадридского «Реала» будет прекрасная возможность начать новый сезон с трофея - команда Карло Анчелотти сыграет против победителя Лиги Европы, немецкого «Айнтрахта». Итальянский специалист считает, что недооценка соперника может обернуться неприятностями.

- Они заслужили сыграть за Суперкубок. В прошлом сезоне они добились чего-то невероятного, ведь команда не была фаворитом, но одержала верх в красивых матчах, в том числе и с «Барселоной». Вне всяких сомнений, они могут создать нам проблемы, - считает Анчелотти в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» пройдет десятого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Айнтрахт Франкфурт
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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