Анчелотти похвалил «Айнтрахт»

На следующей неделе у мадридского «Реала» будет прекрасная возможность начать новый сезон с трофея - команда Карло Анчелотти сыграет против победителя Лиги Европы, немецкого «Айнтрахта». Итальянский специалист считает, что недооценка соперника может обернуться неприятностями.

- Они заслужили сыграть за Суперкубок. В прошлом сезоне они добились чего-то невероятного, ведь команда не была фаворитом, но одержала верх в красивых матчах, в том числе и с «Барселоной». Вне всяких сомнений, они могут создать нам проблемы, - считает Анчелотти в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» пройдет десятого августа.