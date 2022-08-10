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Еврокубки

Неста поделился мнением об игре Бензема

10 Августа 2022 • 22:41 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Айнтрахт Фр
1.45 4.80 7.50
2-й тайм

Бывший итальянский защитник Алессандро Неста высоко оценивает способности нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

В беседе, посвящённой Суперкубку УЕФА, итальянец отметил прогресс француза, ставшего лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов: «Бензема – очень качественный игрок, сильно прибавивший за последнее время. Он врывается в правильные зоны в самый подходящий момент, оставляя защитников не у дел и опережая их на несколько шагов», – отметил Неста.

В настоящий момент мадридский «Реал» противостоит франкфуртскому «Айнтрахту» в поединке Суперкубка УЕФА. Бензема вышел в стартовом составе «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Алессандро Неста Айнтрахт Франкфурт
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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