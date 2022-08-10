Неста поделился мнением об игре Бензема

Бывший итальянский защитник Алессандро Неста высоко оценивает способности нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

В беседе, посвящённой Суперкубку УЕФА, итальянец отметил прогресс француза, ставшего лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов: «Бензема – очень качественный игрок, сильно прибавивший за последнее время. Он врывается в правильные зоны в самый подходящий момент, оставляя защитников не у дел и опережая их на несколько шагов», – отметил Неста.

В настоящий момент мадридский «Реал» противостоит франкфуртскому «Айнтрахту» в поединке Суперкубка УЕФА. Бензема вышел в стартовом составе «сливочных».