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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник «Айнтрахта» – о матче с «Баварией»: «Сегодня мы «поплыли», нужно сыграть лучше с «Реалом»

06 Августа 2022 • 01:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.48 4.40 6.50
10.08 22:00

Рулевой франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о поражении от «Баварии» в матче первого тура Бундеслиги (1:6).

На перерыв команды ушли при счёте 0:5 в пользу гостей из Мюнхена.

«Конечно, сегодня «Бавария» заслужила победу. Мы просто «поплыли» после второго пропущенного гола, – отметил главный тренер «Айнтрахта» в интервью Kicker. – Мы пытались идти вперёд, чтобы отыграться, но они продолжали наказывать нас за предоставленное пространство. Мы не справились с их темпом и интенсивностью. Теперь нам предстоит сыграть с «Реалом» – надеюсь, в этой встрече мы выступим лучше», – сказал Гласнер.

Матч Суперкубка УЕФА между «Айнтрахтом» и мадридским «Реалом» состоится 10 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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окончен Айнтрахт Фр 1:6 Бавария 6.10 5.10 1.45
06.08  16:30 Унион Берлин ... Герта 1.85 3.95 4.30
06.08  16:30 Вольфсбург ... Вердер 2.00 3.70 3.85
06.08  16:30 Боруссия М ... Хоффенхайм 2.28 3.70 3.10
06.08  16:30 Аугсбург ... Фрайбург 3.45 3.55 2.19
06.08  16:30 Бохум ... Майнц 3.25 3.35 2.36
06.08  19:30 Боруссия Д ... Байер Л 2.13 3.90 3.30
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