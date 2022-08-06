Наставник «Айнтрахта» – о матче с «Баварией»: «Сегодня мы «поплыли», нужно сыграть лучше с «Реалом»

Рулевой франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о поражении от «Баварии» в матче первого тура Бундеслиги (1:6).

На перерыв команды ушли при счёте 0:5 в пользу гостей из Мюнхена.

«Конечно, сегодня «Бавария» заслужила победу. Мы просто «поплыли» после второго пропущенного гола, – отметил главный тренер «Айнтрахта» в интервью Kicker. – Мы пытались идти вперёд, чтобы отыграться, но они продолжали наказывать нас за предоставленное пространство. Мы не справились с их темпом и интенсивностью. Теперь нам предстоит сыграть с «Реалом» – надеюсь, в этой встрече мы выступим лучше», – сказал Гласнер.

Матч Суперкубка УЕФА между «Айнтрахтом» и мадридским «Реалом» состоится 10 августа.