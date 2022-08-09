Модрич: «Реал» подходит к новому сезону в отличном состоянии»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался относительно формы своей команды в преддверии старта официальных игр.

10 августа «сливочные» проведут матч Суперкубка Европы против немецкого «Айнтрахта», ставшего победителем минувшего розыгрыша Лиги Европы.

«Очень ждём этой игры. Для нас важно начать сезон с завоевания нового трофея, – цитирует 36-летнего хорватского хавбека Sport. – Мы отлично провели предсезонный этап и это, надеюсь, поможет нам в официальных матчах. «Реал» обладает качественным составом, мы готовы выложиться по полной, чтобы провести успешную кампанию», – заявил Модрич.