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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Реал» подходит к новому сезону в отличном состоянии»

09 Августа 2022 • 21:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.70 6.90
Через 23 ч. 1 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался относительно формы своей команды в преддверии старта официальных игр.

10 августа «сливочные» проведут матч Суперкубка Европы против немецкого «Айнтрахта», ставшего победителем минувшего розыгрыша Лиги Европы.

«Очень ждём этой игры. Для нас важно начать сезон с завоевания нового трофея, – цитирует 36-летнего хорватского хавбека Sport. – Мы отлично провели предсезонный этап и это, надеюсь, поможет нам в официальных матчах. «Реал» обладает качественным составом, мы готовы выложиться по полной, чтобы провести успешную кампанию», – заявил Модрич.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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