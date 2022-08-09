Гласнер: «Реал» – это не только Бензема»

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер оценил шансы своей команды в матче с «Реалом».

«Бензема великолепно двигается без мяча и обладает навыками выдающегося бомбардира, но «Реал» – это не только Бензема. Каждый игрок этой команды представляет опасность, но мы не боимся соперника. Мы знаем, на что способен «Айнтрахт», и шансы на победу есть всегда», – заявил Гласнер.

Франкфуртский «Айнтрахт» встретится с мадридским «Реалом» 10 августа в рамках Суперкубка Европы.

«Айнтрахт» – действующий победитель Лиги Европы, а «Реал» – триумфатор прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.