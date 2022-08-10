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Лига чемпионов

​«Реал» и «Айнтрахт» встречались лишь раз – тогда на стадионе собралось 127 тысяч фанатов

10 Августа 2022 • 19:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.45 4.80 7.50
Через 1 ч. 35 мин.

В среду вечером в Хельсинки пройдёт битва за суперкубок УЕФА. Трофей разыграют «Реал» и «Айнтрахт», которые в прошлом сезоне выиграли соответственно Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Реал» и «Айнтрахт» в официальных турнирах пересекались лишь раз. Это было в далёком 1960 году в финале тогда ещё Кубка европейских чемпионов. Ту игру на «Хэмпден Парк» в Глазго посетили более 127 тысяч зрителей.

18 мая 1960 года Кубок европейских чемпионов завоевал «Реал», обыгравший «Айнтрахт» в ярком матче со счётом 7:3. Победу «сливочным» обеспечили Ференц Пушкаш и Альфредо ди Стефано – первый оформил «покер», а второй – хет-трик.  

Не пропустите трансляцию матча «Реал» - «Айнтрахт» в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру,
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