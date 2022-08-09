Голкипер «Айнтрахта»: «Мы тщательно изучили «Реал»

Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился мыслями о предстоящей встрече с действующим победителем Лиги чемпионов.

Немецкий коллектив сыграет против «Реала» в рамках Суперкубка Европы. Поединок пройдёт 10 августа.

«Нам выпала возможность сыграть с одной из лучших команд европейского футбола – это само по себе является отличной мотивацией. Мы готовы к матчу.

Мне не нужно консультироваться с «ПСЖ» [бывший клуб Траппа] по поводу «Реала», ведь у нас есть тренер, тщательно изучивший эту команду. Он расскажет нам обо всех тонкостях», – поведал 32-летний немецкий голкипер франкфуртцев.