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Лига чемпионов

​Назначен арбитр на матч за суперкубок УЕФА

03 Августа 2022 • 17:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Айнтрахт Фр
1.50 4.40 6.40
10.08 22:00

На следующей неделе мадридский «Реал» и «Айнтрахт» из Франкфурта сойдутся лицом к лицу в матче за суперкубок УЕФА. В качестве главного арбитра на этом поединке отработает Майкл Оливер из Англии. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Суперкубок УЕФА пройдёт в Хельсинки 10 августа. «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов, а «Айнтрахт» - трофея Лиги Европы.

Также УЕФА подтверждает информацию о том, что на игре будет работать система полуавтоматической фиксации офсайда. Эту систему ФИФА тестировала на протяжении последних лет. Система также будет функционировать на матчах Лиги чемпионов, начиная с группового этапа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Майкл Оливер
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РЕАЛ МАДРИД АЙНТРАХТ ФР
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