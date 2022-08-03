​Назначен арбитр на матч за суперкубок УЕФА

На следующей неделе мадридский «Реал» и «Айнтрахт» из Франкфурта сойдутся лицом к лицу в матче за суперкубок УЕФА. В качестве главного арбитра на этом поединке отработает Майкл Оливер из Англии. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Суперкубок УЕФА пройдёт в Хельсинки 10 августа. «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов, а «Айнтрахт» - трофея Лиги Европы.

Также УЕФА подтверждает информацию о том, что на игре будет работать система полуавтоматической фиксации офсайда. Эту систему ФИФА тестировала на протяжении последних лет. Система также будет функционировать на матчах Лиги чемпионов, начиная с группового этапа.