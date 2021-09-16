Мане отметил важность победы над «Миланом»

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением относительно успеха своей команды в сражении первого тура Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

«Любой другой результат, кроме нашей победы, был бы несправедливым. Мы обладали большим числом голевых шансов. Даже если бы сыграли с миланцами вничью, это было бы нечестно.

Мы попали в очень сложную группу. Важно было начать с победы, особенно если учитывать фактор домашнего для нас поединка», - приводит слова Садио Мане сайт «Ливерпуля».

Ранее эмоциями после триумфа на «Энфилде» поделился капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон.