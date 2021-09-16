Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 395 Комментарии
Лига чемпионов

Мане отметил важность победы над «Миланом»

16 Сентября 2021 • 13:13 Комментировать
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением относительно успеха своей команды в сражении первого тура Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

«Любой другой результат, кроме нашей победы, был бы несправедливым. Мы обладали большим числом голевых шансов. Даже если бы сыграли с миланцами вничью, это было бы нечестно.

Мы попали в очень сложную группу. Важно было начать с победы, особенно если учитывать фактор домашнего для нас поединка», - приводит слова Садио Мане сайт «Ливерпуля».

Ранее эмоциями после триумфа на «Энфилде» поделился капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Лига Чемпионов Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
13:47 · Лига чемпионов
Шевченко назвал «Милан» претендентом на первое место в группе
13:13 · Лига чемпионов
Мане отметил важность победы над «Миланом»
12:54 · Лига чемпионов
Лаутаро: «Интер» был достоин большего»
12:05 · Лига чемпионов
Диас считает, что «Милан» мог обыграть «Ливерпуль» 1
11:26 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Зениту» надо брать скандинавов и восточных европейцев, а не бразильцев» 3
11:20 · Лига чемпионов
Гвардиола доволен дебютом Грилиша в Лиге чемпионов
11:13 · Лига чемпионов
Хендерсон – о победе над «Миланом»: «Особенная еврокубковая ночь»
11:05 · Лига чемпионов
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Не уступили «Шахтёру» ни в скорости, ни в технике»
10:56 · Лига чемпионов
Салах сравнялся с Джеррардом по голам в еврокубках на «Энфилде»
10:52 · Лига чемпионов
В телеграм-аккаунте УПЛ опубликовано расистское сообщение в адрес легионеров «Шахтёра»
10:49 · Лига чемпионов
Капелло: «Игра против «Ливерпуля» станет для «Милана» уроком»
10:33 · Лига чемпионов
Оуэн: «Мбаппе, Месси и Неймар вместе делают атаку «ПСЖ» слабее» 3
10:16 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов 1
10:02 · Лига чемпионов
Конте ждёт, что матч с «Ливерпулем» поможет «Милану» прибавить
09:54 · Лига чемпионов
Анчелотти отреагировал на победу «Шерифа» 1
Все новости
Рекомендуем