Пиоли: «Поражение от «Ливерпуля» - полезный урок для «Милана»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от поединка против «Ливерпуля» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:2.

«Соперник заслуживает только лестных слов за ту интенсивность игры, которую они продемонстрировали. Мы смогли переломить ход встречи, однако во втором тайме дважды пропустили. Сожалеем об этом. Мы вынесем полезный урок из этого поражения. Это поможет нам двигаться вперед», - цитирует тренера Football-Italia.

Следующим соперником «Милана» в Лиге чемпионом станет мадридский «Атлетико». Матч пройдет 28 сентября.