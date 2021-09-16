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Лига чемпионов

Пиоли: «Поражение от «Ливерпуля» - полезный урок для «Милана»

16 Сентября 2021 • 09:46 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от поединка против «Ливерпуля» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:2.

«Соперник заслуживает только лестных слов за ту интенсивность игры, которую они продемонстрировали. Мы смогли переломить ход встречи, однако во втором тайме дважды пропустили. Сожалеем об этом. Мы вынесем полезный урок из этого поражения. Это поможет нам двигаться вперед», - цитирует тренера Football-Italia.

Следующим соперником «Милана» в Лиге чемпионом станет мадридский «Атлетико». Матч пройдет 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
16 Сентября 2021 в 10:03
По хорошему 3-2 не отображает то ,что было на поле. Милану еще повезло с таким результатом.
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