Шевченко назвал «Милан» претендентом на первое место в группе

Андрей Шевченко высказался касаемо еврокубковых перспектив своего бывшего клуба в текущем сезоне.

«Группа, в которую по результатам жеребьёвки попал «Милан», будет сложной для любой команды, а не только для подопечных Пиоли. Думаю, «россонери» смогут побороться за первую строчку», - цитирует Андрея Шевченко Football.ua.

Бывший наставник сборной Украины добавил, что большой трагедией вылет «Милана» из Лиги чемпионов в силу молодости команды не станет. По его мнению, у «дьяволов» есть баланс в составе, и этот сезон должен принести игрокам важный еврокубковый опыт.

Соперником «Милана» во втором туре Лиги чемпионов станет «Атлетико».