Кака: «У «Милана» хороший баланс опыта и молодости»

Экс-футболист «Милана» поделился мыслями относительно предстоящей встречи своего бывшего клуба с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Поездка на «Энфилд» - идеальный дебют для этого состава. Это будет трудно, но есть все компоненты, чтобы успешно выступить в Англии. Это важное испытание для команды, и оно даст ответ, на что можно опираться в будущем.

У «Милана» хороший баланс опыта и молодости. Мне удалось пройти самому через это, когда я играл рядом с Мальдини, Кафу, Шевченко. Сегодня молодежь «дьяволов» идёт следом за Ибрагимовичем, Жиру и Кьяером. У них нет недостатка в плане качества», - приводит слова Кака Football Italia.