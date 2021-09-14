Клопп считает Ибрагимовича «одним из лучших в истории»

Юрген Клопп высокого мнения о 39-летнем форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

Менеджер мерсисайдцев посетил встречу с прессой в преддверии игры «Ливерпуля» с «Миланом» в Лиге чемпионов. Журналисты поинтересовались у немецкого специалиста мнением об Ибре.

«Златан, какой это игрок! Я наблюдал, как он боролся за право вернуться после травмы. Ему удалось отличиться в первом же матче после возвращения.

Он является одним из лучших футболистов в истории. Златан извлекает пользу из каждой части своего тела», - отметил Клопп во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Ибрагимович пропустит матч с «Ливерпулем».