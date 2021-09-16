Капелло: «Игра против «Ливерпуля» станет для «Милана» уроком»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением относительно поединка «Ливерпуль» - «Милан» в первом туре Лиги чемпионов.

«По первому тайму было заметно, что хозяева играют слишком быстро для «Милана». Так что результат 1:2, с которым команды ушли на перерыв, не был справедливым.

Игра против «Ливерпуля» станет для «Милана» уроком. Непозволительно на таком уровне играть столь медленно, как команда Пиоли делала это в первом тайме», - приводит слова Фабио Капелло официальный сайт УЕФА.

Ранее в подобном ключе об итогах данного матча высказался наставник «россонери» Стефано Пиоли.