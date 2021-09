Хендерсон – о победе над «Миланом»: «Особенная еврокубковая ночь»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал непростой триумф своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

Команде Юргена Клоппа с большим трудом удалось добыть три очка в домашнем матче с «Миланом». Вырвать победу мерсисайдцам удалось благодаря нанесённому с бильярдной точностью удару Джордана Хендерсона во втором тайме.

Автор победного мяча поспешил поделиться своими эмоциями после финального свистка с фанатами «Ливерпуля» у себя в твиттер-аккаунте: «Мало что приносит такие же эмоции, как это. Особенная еврокубковая ночь на «Энфилде»! Невероятная атмосфера, прекрасная победа».

Not many better feelings



Special European night at Anfield! Amazing atmosphere, brilliant win! pic.twitter.com/jpGv3nSEfC