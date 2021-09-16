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Лига чемпионов

Хендерсон – о победе над «Миланом»: «Особенная еврокубковая ночь»

16 Сентября 2021 • 11:13 Комментировать
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал непростой триумф своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

Команде Юргена Клоппа с большим трудом удалось добыть три очка в домашнем матче с «Миланом». Вырвать победу мерсисайдцам удалось благодаря нанесённому с бильярдной точностью удару Джордана Хендерсона во втором тайме.

Автор победного мяча поспешил поделиться своими эмоциями после финального свистка с фанатами «Ливерпуля» у себя в твиттер-аккаунте: «Мало что приносит такие же эмоции, как это. Особенная еврокубковая ночь на «Энфилде»! Невероятная атмосфера, прекрасная победа».

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Лига Чемпионов Джордан Хендерсон
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