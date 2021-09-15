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Чумовая перестрелка на «Энфилде»: «Ливерпуль» поиграл с «Миланом» в кошки-мышки и чуть не погорел

15 Сентября 2021 • 23:53 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

В так называемой группе смерти, куда также угодили мадридский «Атлетико» и «Порту», на «Энфилде» рубились «Ливерпуль» и «Милан».

Протокол игры  
Ливерпуль 3:2 Милан
(1:0) Томори Фикайо 9'    
    42' Ребич Анте (1:1)
    44' Диас Браим (1:2)
(2:2) Салах Мохамед 49'    
(3:2) Хендерсон Джордан 69'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Гомес Джо Робертсон Эндрю Хендерсон Джордан   84' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   84') Фабиньо Энрике Кейта Наби   71' (Алькантара Тьяго (   71') Салах Мохамед   84' (Милнер Джеймс (   84'   90') Ориги Дивок   63' (Мане Садио (   63') Жота Диогу   71' (Джонс Кёртис (   71')
Запасные: Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Минамино Такуми Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Конате Ибраима Ван Дейк Виргил
Меньян Майк Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   13'   71' (Тонали Сандро (   71') Кесси Франк Салемакерс Алексис   62' (Флоренци Алессандро (   62') Диас Браим   61' Леау Рафаэл   62' (Жиру Оливье (   62') Ребич Анте   83' (Мальдини Даниэль (   83')
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Юнгдал Андреас Романьоли Алессио Калюлю Пьер Татарушану Чиприан
15 сентября. Стадион "Энфилд".

До этого «Милан» с «Ливерпулем» экзаменовали друг друга в официальных матчах только в финалах Лиги чемпионов. В 2005 году мерсисайдцы проявили сумасшедший характер, отыгрались с 0:3 и выиграли по пенальти. Спустя два года спокойно выиграли «россонери» – 2:1. В 2014 году в рамках Международного кубка чемпионов «Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0, пару лет спустя было то же самое. Сейчас «Милан» вернулся в Лигу чемпионов спустя семь лет небытия в этом престижном турнире, а «Ливер» выигрывал её два года назад.

Хозяева «Энфилда» со стартового свистка взяли вожжи игры в свои руки, плотно завладев территорией. Гости немножко напомнили о себе на шестой минуте, когда Ребич попытался выбежать один на один – его нейтрализовал Алиссон. Вскоре Александер-Арнольд подал угловой на дальнюю штангу, и Матип пробил вторым этажом прямо в руки голкиперу. А ещё чуть позже счёт оказался открыт. Трент обыгрался с Салахом, вошёл в штрафную на правом полуфланге и пробил так, что мяч срикошетил от подкатившегося Томори, дезориентировал вратаря и нашёл себе укромное местечко в дальнем углу (1:0).

«Ливерпуль» чувствовал себя комфортно и не желал отходить назад. Салах красиво поработал с мячом, но когда пробил, Томори успел заблокировать удар на угловой. После розыгрыша стандарта Робертсон пальнул из зоны левого инсайда из пределов штрафной, и мяч явно попал в руку Беннасеру, который согнул её в локте и отставил от себя. Но Салах подвёл мерсисайдских болельщиков, исполняя пенальти. Меньян отразил удар Мохамеда с точки по центру и последовавшее за этим добивание Жоты. В конце тайма Салах сильно пожалел, что смазал одиннадцатиметровый…

«Ливерпуль», может, несколько ослабил хватку, однако продолжал играть с большим территориальным преимуществом. Разница по ударам была такой, как будто играл явный фаворит против заштатного аутсайдера. Но последняя пятиминутка тайма продемонстрировала прелесть футбола в плане его непредсказуемости. «Милан», которого раньше было впору искать в атаке под микроскопом, вдруг нежданно-негаданно разразился двумя поздними голами. Сначала Салемакерс пасанул к штрафной на Леау, и тот отдал на Ребича, хладнокровно катнувшего мимо Алиссона в дальний угол. Через пару же минут Тео Эрнандес опасно пробил после передачи Ребича, Хендерсон спас мяч на ленточке, но подоспевший Диас всё равно занёс его в сетку.

Клопп был вне себя на бровке. Доминировать сорок минут, забить с игры и не забить с пенальти, а на перерыв уйти в статусе уступающих – такого даже врагу не пожелаешь. Позитив мерсисайдцы могли найти лишь в том, что впереди у них имелся в распоряжении ещё один целый тайм при громогласной поддержке «Энфилда». На 47-й минуте хозяев мог накрыть и третий гол соперника, но хозяевам повезло, что гости отличились из офсайда. После этого «россонери» быстро и легально получили в свои ворота. Ориги прекрасно коротко забросил на Салаха, Меньян застыл в рамке, и Мохамед легко его переиграл (2:2).

Дальше «красные» стали медленно, но верно удушать «красно-чёрных». Без особых моментов, но оказывая постоянное давление на соперника. И миланская оборона дала-таки трещину в середине тайма. Примерно на линии штрафной не прикрыли Хендерсона, который отправил мяч поражать правый нижний угол (3:2). На камбэк по итогам всего матча «Милан» уже не сподобился. «Ливерпуль» стал играть по счёту и на этот раз обошёлся без неприятных сюрпризов. Вышедший со скамейки Жиру не помог гостям набрать хотя бы очко, а Ибрагимовича в арсенале Пиоли не было из-за травмы. Победа мерсисайдцев вполне заслуженна, но «россонери» могли повернуть маятник справедливости в свою сторону за счёт высокого КПД в отдельных атакующих эпизодах.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
16 Сентября 2021 в 00:02
Все хорошо, что хорошо заканчивается.
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окончен Бешикташ 1:2 Боруссия Д
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окончен Брюгге 1:1 ПСЖ
окончен Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг
окончен Атлетико М 0:0 Порту
окончен Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
окончен Спортинг Л 1:5 Аякс
окончен Ливерпуль 3:2 Милан
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