Чумовая перестрелка на «Энфилде»: «Ливерпуль» поиграл с «Миланом» в кошки-мышки и чуть не погорел

В так называемой группе смерти, куда также угодили мадридский «Атлетико» и «Порту», на «Энфилде» рубились «Ливерпуль» и «Милан».

До этого «Милан» с «Ливерпулем» экзаменовали друг друга в официальных матчах только в финалах Лиги чемпионов. В 2005 году мерсисайдцы проявили сумасшедший характер, отыгрались с 0:3 и выиграли по пенальти. Спустя два года спокойно выиграли «россонери» – 2:1. В 2014 году в рамках Международного кубка чемпионов «Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0, пару лет спустя было то же самое. Сейчас «Милан» вернулся в Лигу чемпионов спустя семь лет небытия в этом престижном турнире, а «Ливер» выигрывал её два года назад.

Хозяева «Энфилда» со стартового свистка взяли вожжи игры в свои руки, плотно завладев территорией. Гости немножко напомнили о себе на шестой минуте, когда Ребич попытался выбежать один на один – его нейтрализовал Алиссон. Вскоре Александер-Арнольд подал угловой на дальнюю штангу, и Матип пробил вторым этажом прямо в руки голкиперу. А ещё чуть позже счёт оказался открыт. Трент обыгрался с Салахом, вошёл в штрафную на правом полуфланге и пробил так, что мяч срикошетил от подкатившегося Томори, дезориентировал вратаря и нашёл себе укромное местечко в дальнем углу (1:0).

«Ливерпуль» чувствовал себя комфортно и не желал отходить назад. Салах красиво поработал с мячом, но когда пробил, Томори успел заблокировать удар на угловой. После розыгрыша стандарта Робертсон пальнул из зоны левого инсайда из пределов штрафной, и мяч явно попал в руку Беннасеру, который согнул её в локте и отставил от себя. Но Салах подвёл мерсисайдских болельщиков, исполняя пенальти. Меньян отразил удар Мохамеда с точки по центру и последовавшее за этим добивание Жоты. В конце тайма Салах сильно пожалел, что смазал одиннадцатиметровый…

«Ливерпуль», может, несколько ослабил хватку, однако продолжал играть с большим территориальным преимуществом. Разница по ударам была такой, как будто играл явный фаворит против заштатного аутсайдера. Но последняя пятиминутка тайма продемонстрировала прелесть футбола в плане его непредсказуемости. «Милан», которого раньше было впору искать в атаке под микроскопом, вдруг нежданно-негаданно разразился двумя поздними голами. Сначала Салемакерс пасанул к штрафной на Леау, и тот отдал на Ребича, хладнокровно катнувшего мимо Алиссона в дальний угол. Через пару же минут Тео Эрнандес опасно пробил после передачи Ребича, Хендерсон спас мяч на ленточке, но подоспевший Диас всё равно занёс его в сетку.

Клопп был вне себя на бровке. Доминировать сорок минут, забить с игры и не забить с пенальти, а на перерыв уйти в статусе уступающих – такого даже врагу не пожелаешь. Позитив мерсисайдцы могли найти лишь в том, что впереди у них имелся в распоряжении ещё один целый тайм при громогласной поддержке «Энфилда». На 47-й минуте хозяев мог накрыть и третий гол соперника, но хозяевам повезло, что гости отличились из офсайда. После этого «россонери» быстро и легально получили в свои ворота. Ориги прекрасно коротко забросил на Салаха, Меньян застыл в рамке, и Мохамед легко его переиграл (2:2).

Дальше «красные» стали медленно, но верно удушать «красно-чёрных». Без особых моментов, но оказывая постоянное давление на соперника. И миланская оборона дала-таки трещину в середине тайма. Примерно на линии штрафной не прикрыли Хендерсона, который отправил мяч поражать правый нижний угол (3:2). На камбэк по итогам всего матча «Милан» уже не сподобился. «Ливерпуль» стал играть по счёту и на этот раз обошёлся без неприятных сюрпризов. Вышедший со скамейки Жиру не помог гостям набрать хотя бы очко, а Ибрагимовича в арсенале Пиоли не было из-за травмы. Победа мерсисайдцев вполне заслуженна, но «россонери» могли повернуть маятник справедливости в свою сторону за счёт высокого КПД в отдельных атакующих эпизодах.

Кирилл Иванцов