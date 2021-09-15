Филиппо Индзаги рассказал об одном из сложнейших соперников в карьере

В преддверии поединка Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом» Филиппо Индзаги вспомнил о своём дубле в ворота мерсисайдцев в финале престижного еврокубка в 2007 году.

«Я надеюсь присутствовать на повтором матче между этими соперниками на «Сан-Сиро». Это незабываемые воспоминания для меня. Матч всей моей жизни.

Получаю огромное удовольствие, видя «Милан» вновь в Лиге чемпионов. Работа Стефано Пиоли и Паоло Мальдини помогла им снова стать настоящей командой.

«Ливерпуль» - один из сложнейших соперников, с которыми вы можете столкнуться. И подобные игры способствуют росту», - цитирует Индзаги Football Italia.