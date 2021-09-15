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Лига чемпионов

Филиппо Индзаги рассказал об одном из сложнейших соперников в карьере

15 Сентября 2021 • 19:11 Комментировать
Ливерпуль
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Милан
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Через 0 ч. 49 мин.

В преддверии поединка Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом» Филиппо Индзаги вспомнил о своём дубле в ворота мерсисайдцев в финале престижного еврокубка в 2007 году.

«Я надеюсь присутствовать на повтором матче между этими соперниками на «Сан-Сиро». Это незабываемые воспоминания для меня. Матч всей моей жизни.

Получаю огромное удовольствие, видя «Милан» вновь в Лиге чемпионов. Работа Стефано Пиоли и Паоло Мальдини помогла им снова стать настоящей командой.

«Ливерпуль» - один из сложнейших соперников, с которыми вы можете столкнуться. И подобные игры способствуют росту», - цитирует Индзаги Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Филиппо Индзаги Лига Чемпионов
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