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Джилардино предостерёг «Ливерпуль»: «Этот «Милан» знает, как создать сопернику проблемы»

10 Сентября 2021 • 15:27 Комментировать
Ливерпуль
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Милан
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15.09 22:00

Экс-чемпион мира в составе сборной Италии Альберто Джилардино прокомментировал попадание своего бывшего клуба – «Милана» - в одну группу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Россонери» могут пострадать. Но этот «Милан» и сам знает, как создать сопернику проблемы. Думаю, итальянцам удастся провести шикарную игру. В составе «красных» я больше всего опасался бы Мохамеда Салаха. Он был моим одноклубником в «Фиорентине», - приводит слова Джилардино Football Italia.

Не забыл бывший игрок «дьяволов» высказаться и об игре форвардов миланцев: «Ибрагимович подобен скале. Жиру – финишер с большим международным опытом. Чтобы они сыграли в паре, нужно иметь очень сбалансированную команду».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Альберто Джилардино Лига Чемпионов
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