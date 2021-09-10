Джилардино предостерёг «Ливерпуль»: «Этот «Милан» знает, как создать сопернику проблемы»

Экс-чемпион мира в составе сборной Италии Альберто Джилардино прокомментировал попадание своего бывшего клуба – «Милана» - в одну группу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Россонери» могут пострадать. Но этот «Милан» и сам знает, как создать сопернику проблемы. Думаю, итальянцам удастся провести шикарную игру. В составе «красных» я больше всего опасался бы Мохамеда Салаха. Он был моим одноклубником в «Фиорентине», - приводит слова Джилардино Football Italia.

Не забыл бывший игрок «дьяволов» высказаться и об игре форвардов миланцев: «Ибрагимович подобен скале. Жиру – финишер с большим международным опытом. Чтобы они сыграли в паре, нужно иметь очень сбалансированную команду».