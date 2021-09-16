Сын Мальдини провёл первый матч в Лиге чемпионов

Даниэль Мальдини сыграл против «Ливерпуля» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов, но не помог своей команде уйти от поражения 2:3.

Встреча «Ливерпуля» и «Милана» была поистине историческим событием в контексте бывшего соперничества этих клубов в финалах Лиги чемпионов. Но для директора «россонери» Паоло Мальдини поединок на «Энфилде» оказался знаковым по другой причине. В данном матче впервые в рамках Лиги чемпионов сыграл его сын – Даниэль.

Стефано Пиоли задействовал 19-летнего форварда в концовке встречи, выпустив его вместо Анте Ребича. Правда, спасти миланцев от поражения в гостях у Мальдини-младшего не получилось.

Паоло Мальдини – легенда «Милана». У защитника за спиной 900 проведённых игр за «дьяволов» и пять побед в Лиге чемпионов.