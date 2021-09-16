Клопп – о матче с «Миланом»: «Не верилось, что сможем сделать камбэк»

Вчера «Ливерпуль» на своем поле противостоял «Милану» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. На перерыв итальянцы уходили с перевесом в счете, забив два мяча в концовке тайма, но удержать победу гостям так и не удалось.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился, что именно помогло его команде перевернуть ход встречи: «Мы увлеклись своим футболом. Честно, не верилось, что уже сможем сделать камбэк. В какой-то момент решили сыграть от простого, это принесло свои дивиденды. Результат считаю заслуженным, но «Милан» выдал очень солидные 10 минут, застав нас врасплох» - прокомментировал немецкий специалист в интервью BBC.

Стоит отметить, что последние семь из восьми стартовых поединков Лиги чемпионов «Ливерпуль» выиграл. «Милан» же впервые за 25 лет проиграл в первом туре группового этапа самого престижного клубного европейского соревнования.