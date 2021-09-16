Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 433 Комментарии
Лига чемпионов

Клопп – о матче с «Миланом»: «Не верилось, что сможем сделать камбэк»

16 Сентября 2021 • 14:28 Комментировать
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

Вчера «Ливерпуль» на своем поле противостоял «Милану» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. На перерыв итальянцы уходили с перевесом в счете, забив два мяча в концовке тайма, но удержать победу гостям так и не удалось.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился, что именно помогло его команде перевернуть ход встречи: «Мы увлеклись своим футболом. Честно, не верилось, что уже сможем сделать камбэк. В какой-то момент решили сыграть от простого, это принесло свои дивиденды. Результат считаю заслуженным, но «Милан» выдал очень солидные 10 минут, застав нас врасплох» - прокомментировал немецкий специалист в интервью BBC.

Стоит отметить, что последние семь из восьми стартовых поединков Лиги чемпионов «Ливерпуль» выиграл. «Милан» же впервые за 25 лет проиграл в первом туре группового этапа самого престижного клубного европейского соревнования. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
15:26 · Лига чемпионов
Гол форварда «Шерифа» признан лучшим в прошедшем туре Лиги чемпионов 1 видео
15:24 · Лига чемпионов
Защитник «Шерифа» Белоусов: «Эмоции переполняют, так как дебют удался» эксклюзив
14:54 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Необходимо время, чтобы Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались»
14:37 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги – об игре с «Реалом»: «Был бы недоволен даже ничьей»
14:28 · Лига чемпионов
Клопп – о матче с «Миланом»: «Не верилось, что сможем сделать камбэк»
13:47 · Лига чемпионов
Шевченко назвал «Милан» претендентом на первое место в группе 4
13:13 · Лига чемпионов
Мане отметил важность победы над «Миланом»
12:54 · Лига чемпионов
Лаутаро: «Интер» был достоин большего»
12:05 · Лига чемпионов
Диас считает, что «Милан» мог обыграть «Ливерпуль» 1
11:26 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Зениту» надо брать скандинавов и восточных европейцев, а не бразильцев» 5
11:20 · Лига чемпионов
Гвардиола доволен дебютом Грилиша в Лиге чемпионов
11:13 · Лига чемпионов
Хендерсон – о победе над «Миланом»: «Особенная еврокубковая ночь»
11:05 · Лига чемпионов
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Не уступили «Шахтёру» ни в скорости, ни в технике»
10:56 · Лига чемпионов
Салах сравнялся с Джеррардом по голам в еврокубках на «Энфилде»
10:52 · Лига чемпионов
В телеграм-аккаунте УПЛ опубликовано расистское сообщение в адрес легионеров «Шахтёра»
Все новости
Рекомендуем