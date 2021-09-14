Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» из-за травмы.

«Безусловно, Златан вышел бы в стартовом составе, однако воспаление сухожилия может привести к тому, что он пропустит следующие четыре месяца. Рисковать бесполезно, так как впереди ещё много матчей. Я буду выбрит между Ребичем и Жиру. Мне жаль, что Ибрагимович пропустит эту игру, но скоро он снова будет в строю», - цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, что в прошлом туре Серии А Ибрагимович появился на поле впервые с мая. Он вышел на замену на 61-й минуте, и уже на 67-й забил гол.